Pianista sul Maggiolone incanta i turisti al Palazzo Ducale

Le melodie in costante movimento di Omar Conti arrivano a sorpresa tra le piazze di Urbino, incantano decine di ascoltatori e poi, come sempre, ripartono verso una nuova meta. Ieri pomeriggio “Il pianista sul Maggiolone“, nome d’arte del musicista forsempronese, ha suonato per circa due ore, tra un’esibizione di fronte a Palazzo ducale e una al Parco della Resistenza, entrambe improvvisate e annunciate solo pochi minuti prima sui canali social dell’Ideale Festival. I due concerti, infatti, sono stati il “primo sbarco“ in città della manifestazione organizzata da Ideale Bürô Studio, che animerà Urbino dal 22 al 25 giugno con tanti eventi, tra cui le celebrazioni del centenario dell’Aeronautica militare e un concerto dello stesso Conti.

"Questo è Lino, il mio Maggiolino – ha spiegato ad alcuni studenti in gita a Palazzo ducale, che si sono fermati ad ammirarne l’inconfondibile auto rossa e ad ascoltarne l’esibizione –. Per me aveva talmente tanta anima che ho deciso di renderlo il mio pianoforte e poi la mia casa. Grazie alla mia auto io sono libero e posso muovermi per le montagne, a suonare".

n. p.