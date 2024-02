Piattaforme libere. Nethesis, clienti in netta crescita

E’ una di quelle società che nel settore, quello dell’informatica, viene ritenuta una spece di navicella spaziale in viaggio verso Marte. Questa è Nethesis, base a Pesaro, Torraccia, partecipata dalla Ranocchi, ma completamente autonoma. Si occupa di gestione della telefonia ed anche di sicurezza informatica ed anche per quel sistema di lavoro che si sta molto diffondendo, lo smart working.

Dove sta l’innovazione? Che lavorano su piattaforme aperte il che signififica che possono accedere anche ai computer dell’università di Stanford, tanto per rendere l’idea, dove insegnano alcuni premi Nobel. Accedono a informazioni che sono aperte a tutti, elaborano e creano poi pacchetti che mettono a disposizione della clientela.

Un sistema molto evoluto che sta portando questa società a grandi risultati: Nethesis ha chiuso il 2023 con una crescita dell’11 % rispetto all’anno precedente, superando i 5 milioni di euro; ha una quarantina di dipendenti e 35mila clienti. Di questi 5500 sono nuovi e arrivano tutti dall’Italia. Ma ha anche aperto 60 nuove partership commerciali non solo in Italia. Gli specialisti del settore parlano di patrimonio collettivo e di abbattimento delle frontiere, quando citano il caso Nethesis. Un generatore di soluzioni per le imprese che ha un grande successo sia attraverso la creazione di hardware ma anche di software. Anche un modo di lavorare e di fare gruppo che esce dai canoni perché in un camp organizzato a Riccione non si è parlato solo di informatica, ma c’è stato anche un corso molto partecipato per come preparare le... piadine.

Nethesis ha preso vita una ventina di anni ed uno dei fondatori, Cristian Manoni è anche l’attuale amministratore delegato: "Quando abbiamo iniziato l’avventura aziendale di Nerthesis, scegliemmo di operare non su software proprietari, ma da fonte aperta. Nel nostro Dna c’è il lavoro collettivo, di rete. Abbiamo scelto di crescere mantenendo questo spirito al nostro interno e soprattutto nella collaborazione costante con tutti i nostri clienti. Lavoriamo tutti i giorni tra codici, algoritmi, e ci confrontiamo con le nuove applicazioni dell’intelligenza artificiale, ma consideriamo importante rimanere con i piedi ben piantati a terra". Da anni questa società è partecipata dalla Ranocchi software. m.g.