Piazzale Bachelet: sosta gratis per 90 minuti il martedì

Dal prossimo martedì, in piazzale Bachelet non ci saranno più le bancarelle alimentari: i banchi con il fresco sono stati dislocati nel Parcheggio di San Decenzio, lato Mirabelli. "A beneficio di chi vorrà andare al mercato – spiega l’assessore Enzo Belloni – quindi, piazzale Bachelet con i suoi 82 posti sarà a disposizione per parcheggiare. Tra l’altro, la sosta sarà gratuita per i primi 90 minuti". Per chi usa la app di “Mooney go“ non cambia nulla: il martedì, selezionando la propria posizione in piazzale Bachelet, il martedì mattina, sostare diventerà a pagamento dopo i primi 90 minuti. Invece come sia possibile fare per usufruire della sosta gratuita per 90 minuti, il giorno di mercato, anche per chi non usa l’app Mooney Go, lo spiega il direttore di Pesaro Parcheggi, Michelle Bezziccheri. "Da un po’ di tempo abbiamo introdotto una novità – spiga Bezziccheri –: sui parchimetri abbiamo attivato una nuova funzione che permette di specificare la targa dell’ auto che si vuole parcheggiare. Inserendo la targa nel parchimetro di piazzale Bachelet, per esempio, il martedì mattina partirà lo sgravio totale per i primi 90 minuti". Belloni, poi ricorda le agevolazioni per i residenti della ztl: "Sono sempre esentati dal pagare in due fasce orarie: pausa pranzo dalle 13 alle 15 e dalle 18 alle 10 del giorno dopo. Quindi piazzale Bachelet aumenta di 82 posti la sosta del martedì".

s.v.r.