Piobbico al tappeto, il San Costanzo fa il colpo esterno

AUDAX

1

SAN COSTANZO

2

AUDAX : Lucarelli, Pupita (40’ st Vandini), Candiracci (40’ st Polselli), Fiorucci U. (8’ st Caselli), Rossi, Mascellini, Pierpaoli, Pieretti (14’ st Mochi), Cecchini, Valenti, Patrignani E. All. Sarti

SAN COSTANZO: Cavalletti, Ruiu, Vincenzi, Mendi, Canapini, Passarini, Grussu, Zandri (23’ st Mencarelli), Benvenuti (46’ st Rivelli), Saurro (45’ st Zepponi), Palazzi (28’ st Polverari). All. Pistarelli

Arbitro: Graziosi di Pesaro

Reti: 18’ pt Benvenuti (rig.), 5’ st Pieretti (autorete), 19’ st Patrignani (rig.)

Note: espulsi Pierpaoli e Vincenzi (per doppio giallo)

Cade malamente un Piobbico sottotono. Una giornata contrassegnata anche dalla beffarda autorete di Pieretti che in pratica chiude l’incontro. In avvio il Piobbico pare ben disposto ma al 18’ Saurro costringe al fallo Mascellini e il rigore viene trasformato da Benvenuti. In avvio di ripresa la doccia fredda dell’autorete di Pieretti che manda in tilt i locali. A riaprire la gara ci pensa al 18’ Caselli lesto a procurarsi un rigore che Patrignani realizza. Poi non accade più nulla.