"Piove anche a scuola: staffetta tra le classi"

"Infiltrazioni d’acqua, cedimenti di intonaco e di pannelli fonoassorbenti, cattivi odori e classi costrette a spostarsi da una parte all’altra". E’ quanto denunciano i genitori di alcuni alunni della scuola primaria Francesco Gentile. "Famiglie che tra fine aprile e primi di maggio – fa presente la coordinatrice di Fratelli d’Italia, Loretta Manocchi, che si fa loro portavoce – hanno segnalato le condizioni dell’edificio scolastico al sindaco Massimo Seri e agli assessore Barbara Brunori (Lavori pubblici) e Samuele Mascarin (Servizi educativi)".

Il Comune dopo un sopralluogo "avrebbe escluso criticità e – fa notare Manocchi – dato risposte contraddittorie, poco chiare e poco esaurienti". Un problema, quello dell’umidità, che sembra avere radici lontane. "Da circa 5 anni la scuola – sottolinea Manocchi – è interessata da infiltrazioni di acqua piovana, tali da determinare in alcune aule estese chiazze bagnate nei soffitti, cedimenti di parti di intonaco e di pannelli fonoassorbenti. La situazione è tale che alcune aule sono state spostate in altri parti dell’edificio".

E ancora Manocchi: "Il problema sembra riguardare oltre al piano immediatamente sotto il tetto anche i muri delle aule a piano terra. Le sollecitazioni dei genitori seguono le segnalazioni al Comune da parte dei vari dirigenti scolastici che si sono succeduti nel tempo, con tanto di documentazione fotografica".

La situazione sarebbe peggiorata a seguito delle abbondanti piogge della scorsa settimana. "I genitori – insiste Manocchi – continuano a segnalare la gravità del problema delle infiltrazioni d’acqua, con il soffitto della scuola che presenta diverse aree bagnate, alcune anche molto estese, e perfino un buco profondo, si sente odore di muffa e parti di intonaco e polveri cadono dal soffitto. Queste sono le condizioni nelle quali i bambini sono stati per mesi. Le infiltrazioni che prima interessavano varie aule dei piani superiori e il corridoio, ora sembra si siano estese anche al piano terra costringendo la dirigente a spostare alcuni classi in spazi piccoli con banchi e sedie non adeguati per i bambini più grandi. Le aule evacuate sono tante e i genitori temono che la scuola non sarà in grado di ospitare tutte le classi a settembre 2023".

"Una situazione inaccettabile – conclude Manocchi – che impone al sindaco e agli assessori di intervenire in modo risolutivo, senza minimizzare e trascurare quanto denunciato più e più volte da dirigenti e dai genitori, nell’esclusivo interesse dei piccoli".

an. mar.