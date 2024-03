Pisaurum con Viterbo, Loreto va a Roma, Bramante a Palestrina

Parte domani e domenica la seconda fase della serie B Interregionale di basket.

PISAURUM. Domani per i playoff Silver alle 18 al PalaMegabox il Pisaurum ospita la Stella Azzurra Viterbo. "Sono arrivati quinti nel loro girone – spiega coach Surico -, quindi è una squadra di qualità, completa nei reparti e fisica come del resto è ormai abitudine incontrare in questi campionati di così livello competitivo. Per noi è una grande soddisfazione partecipare a questa fase che manderà le prime 2 ai playoff finali. La affronteremo con entusiasmo e anche se dovremo fare a meno di Federico Giunta i ragazzi sapranno reagire e tutti metteranno quel qualcosa in più per annullare questa defezione. Sono ragazzi encomiabili che tanto hanno dimostrato in questa annata e lo dimostra l’interesse di diverse squadre per molti di loro".

LORETO. L’Italservice Loreto per i playoff-In Gold domenica alle 18 è di scena a Roma contro la Virtus Roma: "E’ la squadra più accreditata alla vittoria finale – avvisa coach Stefano Foglietti -, noi andremo là per fare la nostra partita, partiamo con soli due punti, ma senza timore, consapevoli della nostra forza. Non sarà facile. Loro hanno esperienza, fisicità, giocatori di categorie superiori, di livello assoluto. Ci aspettano otto partite che dovremo affrontare come se fossero otto finali".

BRAMANTE. Domenica alle 18 i biancoblu sono in trasferta a Palestrina per i Play-In Gold. "Un avversario che stiamo imparando a conoscere, con un roster fisico e con tanti giocatori con mani buone – afferma coach Max Nicolini -. Un gioco offensivo molto produttivo che in casa si esprime su ottimi livelli spinto dal pubblico in un contesto dove il fattore campo ha un valore aggiunto importante. Ci stiamo avvicinando a questa nuova fase della stagione con serenità, concentrati sul lavoro di allenamento e molto motivati a fare un ulteriore step di crescita per confrontarci con le migliori squadre del girone laziale".

Beatrice Terenzi