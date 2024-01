Pisaurum vince contro Pescara, "Una bella vittoria sofferta"

pisaurum

pescara

: Maiolatesi 3, Buzzone 13, Amati 5, Benevelli, Fabbri 13, Panichi ne, Guidi ne, Giunta 12, Vichi 4, Pipitone 10, Chiorri 9, Rossi 9. All. Surico

PESCARA: Stefanov 27, Ranitovic 10, Latorre 2, Jokanovic, Del Prete 9, Capitanelli 4, Serrapica ne, Kamate 8, Cicchetti 4, Cisse 6, Di Battista. All. Cinquegrana

Parziali: 17-13, 35-34, 58-43, 78-70.

Usciti per 5 falli: Buzzone (Pesaro)

Importante vittoria della Baseart Pisaurum in casa contro Pescara nella prima partita del 2024. Per il team di coach Surico due punti preziosi non solo per la classifica ma anche per il morale dopo una chiusura di anno un po’ complicata. Contro gli abruzzesi non è stato facile. Infatti gli ospiti hanno subito aggredito i locali, tanto che nel secondo periodo di gioco hanno firmato un parziale di 18-21. La risposta da parte dei verdearancio è arrivata però immediatamente. Nella ripresa infatti i pesaresi hanno siglato un 23 a 9 che ha zittito Pescara. Più tosto l’ultimo quarto, dove gli avversari sono tornati sotto. Ma Giunta e soci sono stati bravi ad amministrare il vantaggio con sapienza. Tutti bravi, ma una particolare menzione va a Pipitone e Buzzone. La Baseart comunque non si monta la testa. Il club ha come primo obiettivo la salvezza.

Così coach Surico: "Una bella vittoria difficile e anche sofferta, ma del resto lo sappiamo le difficoltà di questo campionato. Siamo andati sotto di 8 nel primo tempo, poi siamo riusciti a chiudere sopra di 1 a metà gara".

b.t.