Pizzaioli, operaio e una ragioniera

Ambrosini Food srl di Cartoceto cerca 2 addettie alla preparazione di pizze al taglio, piadine e focacce. Viene proposto un contratto di apprendistato, con orario part-time da 25 ore settimanali (dalle 14 alle 19). Per candidarsi contattare il seguente recapito telefonico: 339 4663694.

Carrozzeria nautica srl di Mondolfo cerca un assistente segretaria-amministrativa automunita, disponibile a fare trasferte su tutto l’ambito regionale. Contratto proprosto: a tempo determinato, di 4 o 6 mesi, trasformabile e rinnovabile (part-time 30 ore).

Per canddiarsi contattare il seguente numero di telefono: 388 5617278.

G Due srl è in cerca di un operario addetto alla carteggiatura di metalli con disponibilità immediata.

Mansioni affidate alla risorsa: carteggiatura dei pezzi mediante utensili manuali (carteggiatrici e orbitanti).

Viene propsoto un contrartto a tempo determinato, rinnovabile. Orario di lavoro su turni: 6.30 - 13 o 13.30 - 21. Oppure spezzato 7.30 - 12.30 e 13.30 - 16.30. Per candidarsi inviare curriculum a [email protected]

Azienda esperta nel settore della produzione di gelato è in cerca di ragioniera per la gestione dei clienti e dei fornitori, che sia anche in grade di mantenere i rapporti con le banche e che sappia emettere bolle e fatturazioni elettroniche. Viene richiesta esperienza pregressa nel settore e diiploma da ragionieri. Sede di lavoro: Cartoceto. Contratto: a tempo determinato di 6 mesi rinnovaile, 36 ore settimanali.

Per canddiarsi inviare curriculum a [email protected], inserendo il seguente codice di riferimento 4732411