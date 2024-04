Playout e playoff da brivido. Tutte le squadre in lizza

La penultima giornata del campionato di Promozione giocata sabato pomeriggio ha lasciato (in entrambi i gironi, A e B) molte incertezze soprattutto nella zona della bassa classifica.

Nel Girone A ad esempio c’è stato il capitombolo del Fabriano Cerreto (sconfitto dalla Portuali Dorica per 3 a 0) ma il team di mister Tiranti era già (addirittura dalla domenica precedente) matematicamente promosso nel campionato di Eccellenza.

Per la miglior posizione nei playoff sono invece in lizza il Moie Vallesina e la Portuali Dorica risultate entrambe vincenti (ora seconde con 51 punti) mentre è sceso al terzo posto (48 punti) il Sant’Orso uscito sconfitto nel match con la Biagio Nazzaro che ora è al quinto posto (a quota 47).

Saranno queste (molto probabilmente) 4 squadre a giocarsi gli spareggi promozione, per la Pergolese rimane una piccolissima speranza di riagguantare la Biagio. Per la retrocessione diretta all’ultimo posto ci sono l’Osimo Stazione e l’Atletico Mondolfo Marotta, in caso che queste ultime due arrivassero a pari punti dovranno spareggiare tra loro (una va ai playout e l’altra retrocede).

Per quanto riguarda invece il discorso playout, al fine di avere la graduatoria esatta si dovrà aspettare gli ultimi 90 minuti ma i nominativi sono già conosciuti: Gabicce Gradara, Castelfrettese, Vismara e chi non retrocederà in maniera diretta tra Mondolfo Marotta e Osimo Stazione.

Nel Girone B il Matelica che ha vinto il girone da tempo ha salutato il proprio pubblico con una ‘manita’ conquistata al Monticelli (5 a 1).

Da definire anche la miglior posizione nei playoff (Vigor Castelfodardo Fidardo che è a quota 53 punti e Atletico Centobuchi 52) e i restanti due posti (Trodica 48) e Corridonia 46) ma saranno queste 4 squadre a sfidarsi.

In coda è in sofferenza il Potenza Picena (che viaggia a quota 22 punti) mentre per la graduatoria playout si dovrà aspettare gli ultimi 90 minuti.

am.pi.