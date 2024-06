"Pode Live", quando un quartiere si ritrova e fa festa

Sei ore di festa animata dai ragazzi del quartiere. E’ stato un successo di pubblico e di divertimento il "Pode Live" il festival musicale che sabato pomeriggio ha acceso di canzoni e note il ‘parco buio’ del Poderino abitualmente frequentato dai giovani, che però a volte sono stati protagonisti di episodi che li hanno etichettati in negativo creando disagio ai residenti. E’ per questo che l’associazione Vivere il Poderino ha voluto renderli protagonisti di una serata di inizio estate, studiando un progetto di aggregazione giovani che si è rivelato di successo. L’hanno chiamato "Pode Live" il pomeriggio (baciato dal sole) all’insegna della musica under 20, con dj set di dj Carbo e l’esibizione sul palco di tre band giovanili (Island Girlz, Thriving Fellas e Nameless71) e 13 solisti (Asia, Matteo Seri, Angelica Grilli, Claudia Abbondanzieri, Matilde Talamelli, Nanoz, Matilde Mattioli, Claudia Elia, Off Baby, Angelica Gennari, Chiara Russo, Elia Burcini e JacoVinz) con il supporto dell’ArFun Animasion. Una giornata di festa per l’intero quartiere, che è tornare a vivere con spensieratezza quello spazio verde tra via Piemonte e via Marche, che negli ultimi anni è stato dipinto come il far west dai residenti dei palazzoni che vi si affacciano. Centinaia di persone si sono unite, nelle sei ore di festa, ai ragazzi, accompagnati per mano in questo bel progetto dagli adulti del quartiere. "E’ stata una festa in cui i ragazzi hanno avuto la piena facoltà di esprimere il loro talento e il potenziale - spiega Ilenia Lucarelli, giovane consigliera di Vivere il Poderino -. Il messaggio importante che questi giovani hanno lanciato alla comunità tramite la loro musica, è quello della relazione sana e della condivisione degli spazi".

Tiziana Petrelli