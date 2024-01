Polizia locale, la festa e gli obiettivi raggiunti

Grazie ai servizi di controllo stradali, c’è stato un incremento del numero delle sanzioni del 74% rispetto al 2022 e un ‘incasso’ superiore di 45.177 euro (+33%); l’attività di polizia amministrativa ha totalizzato 794 accertamenti anagrafici, il rilascio di 202 permessi per Ztl e 1.100 notifiche; quella di polizia giudiziaria, con ben 16 persone deferite. Infine ci sono i servizi svolti nel corso delle manifestazioni pubbliche, i mercati e durante l’entrata e l’uscita da scuola dei ragazzi.

Sono questi alcuni dei numeri relativi alla polizia locale di Mondolfo, forniti ieri dal commissario Ivan Donati, comandante del Corpo, durante la cerimonia indetta dall’amministrazione comunale in vista della festa di San Sebastiano, patrono della polizia municipale, che ricorre oggi, 20 gennaio. "Gli obiettivi che ci eravamo posti e che continuiamo a porci – ha detto il sindaco Nicola Barbieri introducendo l’evento – è quello di migliorare e potenziare i controlli del territorio, in sinergia con le altre forze dell’ordine e la direzione intrapresa è quella giusta". "Il ringraziamento al nostro corpo di polizia locale è d’obbligo – ha proseguito l’assessore Raffaele Tinti – per il lavoro importantissimo che sta conducendo. Nel corso del 2023, oltre ad aver dotato la struttura di un nuovo mezzo, abbiamo prolungato a 9 mesi il contratto dei 4 agenti a tempo determinato assunti ad aprile in vista dell’estate e faremo altrettanto in questo 2024, per assicurare un organico più numeroso per gran parte dell’anno". Organico che consta di 10 agenti con contratto a tempo indeterminato e che con i 4 a tempo determinato per 9 mesi su 12 diventa di 14 unità per gran parte dell’anno.

Tornando ai numeri illustrati dal commissario Donati, va detto che per quanto riguarda la polizia stradale le sanzioni elevate nel 2023 sono state 2.589, rispetto alle 1.485 del 2022, con un importo riscosso di 183.349 euro, contro i 138.172 dell’anno precedente. Dati sui quali ha avuto un’incidenza importante l’introduzione nel periodo 15 giugno-15 settembre dei parcheggi a pagamento nella zona mare, con le relative, inevitabili, infrazioni. Sempre in tema di polizia stradale occorre evidenziare: 8 patenti ritirate, 367 punti decurtati, 2.050 multe per sosta irregolare, 159 per velocità eccessiva, 17 per mancanza di revisione e 11 per assenza di assicurazione. Sono 53 i sinistri rilevati (11 in più del 2022), 36 dei quali con lesioni alle persone. Sandro Franceschetti