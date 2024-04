Ponte, agriturismi pieni. Poche disdette per meteo,. Primo maggio in stand by

Sono soddisfatti i gestori degli agriturismi della nostra provincia in merito prenotazioni per le festività del 25 aprile. Tante sono le strutture già al completo, sia per quanto riguarda l’ospitalità negli appartamenti che nelle sale ristorante.

"Abbiamo tutte le camere piene, anche se vedendo il meteo qualcuno aveva disdetto all’ultimo momento – dice Petrick Tonucci, titolare dell’Agriturismo Divin Amore di San Costanzo –. Per quanto riguarda invece il 1° maggio, penso che in tanti prenoteranno più sotto data. Anche i coperti al ristorante sono tutti esauriti. Dopo le giornate di Pasqua e Pasquetta, dove le cose erano andate bene, abbiamo avuto un calo di presenze importante, invece ora con le giornate di festa in arrivo stiamo lavorando bene".

"Nei nostri menù – prosegue Tonucci – che sono alla carta, i clienti possono trovare i prodotti del nostro orto come carciofi, fave, verze, a seconda di quello che offre la stagione. Poi si possono trovare i salumi fatti da noi, così come la pasta fatta in casa". Soddisfatta per le prenotazioni ricevute anche Alice Aiudi, titolare della Locanda Montelippo di Vallefoglia: "Noi proponiamo menù fissi sia per il 25 aprile che per il 1° maggio e siamo già al completo per entrambe le date – dice -. Purtroppo con questo tempo potremmo avere soltanto le sale interne. Siamo contenti, anche per quanto riguarda la prenotazione delle camere, anche se ancora il turismo non è partito. Si è rallentato tutto dopo che si sono abbassate le temperature. In ogni caso, anche per la stagione estiva stanno arrivando tantissime richieste, sia dai clienti abituali, che riconfermano, che da tanti stranieri".

Appartamenti pieni per oggi anche all’agriturismo "I Conti" di Acqualagna, come spiega Antonella Rossi, moglie del titolare Pierpaolo Durante: "Per il week-end ci hanno prenotato anche le piazzole camper – spiega – ed anche per il pranzo siamo praticamente al completo. Per le cene invece al momento abbiamo solo gli ospiti degli appartamenti. Un po’ differente il discorso per il 1° maggio, per cui al momento non abbiamo prenotazioni per gli alloggi, mentre invece abbiamo avuto già richieste per il pranzo. In questo periodo in ogni caso stiamo lavorando bene".

Ristorante al completo per il 25 aprile, anche al Casale del Barone di Mercatello sul Metauro: "Visto il freddo abbiamo deciso di non aprire ancora gli appartamenti – spiega la titolare, Claudia Donati – ma per il resto abbiamo avuto tante richieste. Avendo un’azienda di allevamento, ovviamente il nostro piatto forte è la carne. Alleviamo bovini di razza marchigiana, ovini, suini. Quindi da noi si possono gustare i salumi, ma anche pasta fatta a mano".

A confermare l’andamento positivo per quanto riguarda le prenotazioni per oggi negli agriturismi è anche Denis Bernabucci, direttore provinciale di Confagricoltura: "Siamo soddisfatti perché per questo week-end lungo gli agriturismi che abbiamo sentito sono praticamente tutti al completo".

Alice Muri