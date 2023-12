Ponteggi al cimitero. Prime proteste dei cittadini

Non è un belvedere al cimitero centrale la situazione in cui versano soprattutto le parti più antiche della struttura. In certi punti del colonnato, lungo il perimetro, diversi ponteggi (eccoli nella foto sopra) sostengono i soffitti che rischiano di crollare e quindi per sicurezza alcune parti sono transennate. Questa chiusura impedisce a chi va a visitare i propri cari al cimitero di avvicinarsi alle tombe dei rispettivi parenti e familiari. Si rende quindi necessario procedere ad un intervento di restauro perchè ormai tutta la parte più antica del cimitero ha bisogno di essere rimessa a posto. Una situazione che diversi cittadini fanesi hanno fatto notare, lamentandosi della inagibilità di alcune parti del cimitero e quindi ci si augura che col nuovo anno l’amministrazione comunale possa intervenire per dare dignità ad un luogo sacro e caro ai fanesi che hanno lì dentro sepolti i propri

defunti.

Silvano Clappis