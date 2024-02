Pozzecco abbraccia Pesaro:: "La scelta giusta tornare qui"

"Iniziare un nuovo percorso col piede giusto è fondamentale e in questo senso la scelta di tornare a Pesaro per noi è vincente". Così Gianmarco Pozzecco, Ct della Nazionale italiana di basket, ha gratificato la scelta della Fip di aprire proprio nella nostra città le qualificazioni per gli Europei del 2025. Gli azzurri tornano così a giocare sotto le volte dell’astronave dopo quell’11 novembre del 2022 quando riuscirono a regalare grandi emozioni contro la Spagna di Sergio Scariolo, anche se non premiati dalla vittoria. "Torniamo a radunarci dopo l’estate: ormai non eravamo più abituati a stare lontani così tanto tempo, visto che non c’è stata la finestra di novembre - sottolinea il Poz - . La Turchia è avversario tosto e avremo bisogno di tutto il calore del pubblico marchigiano per vincere una partita difficile e spigolosa. Da parte nostra metteremo in campo il solito entusiasmo e la giusta concentrazione. Non vediamo l’ora".

Oggi alle 15 in Comune Pozzecco e capitan Melli saranno i protagonisti della conferenza stampa di presentazione. Tra i relatori anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, l’assessore allo sport Mila Della Dora, il presidente della Fip Gianni Petrucci e il direttore generale di Master Group Sport Antonio Santa Maria.

La partita di domani sera contro la Turchia allenata da coach Ergin Ataman (palla a due alle 20.30) sarà trasmessa in diretta sia Dazn che su Sky Sport Now. I punti in palio contano per la classifica e per trasferirsi con la giusta carica in Ungheria, dove domenica l’Italia sfiderà i padroni di casa a Szombathely (ore 18, live Dazn e Sky Sport e Now). Fa parte del girone B anche l’Islanda, che riceverà in casa l’Ungheria giovedì per poi far visita domenica alla Turchia. Si qualificano all’Europeo le prime tre classificate del girone. A disposizione 15 atleti fra i quali lo staff tecnico dovrà selezionarne 12 per il match contro la Turchia e potrà poi cambiare gli effettivi per la successiva gara contro l’Ungheria.

e.f.