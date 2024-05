Premiata la nostra polizia locale . Ecco gli encomi e le motivazioni

Il 23 maggio scorso era l’anniversario delle Stragi di Capaci e via D’Amelio: è stata quindi celebrata in piazza del Popolo a Fermo, la Giornata regionale della Polizia Locale. Durante l’appuntamento sono stati assegnati i riconoscimenti agli agenti delle polizie locali dei Comuni che si sono distinti per l’operato svolto.

Per l’Unione Pian del Bruscolo, l’Encomio regionale è stato assegnato a: commissario Gianluca Guerra, ispettore Massimo Giusti, vice ispettore Nicola Eusebi; sovrintendenti Gianluca Ferri, Claudio Presti; sovrintendente capo Andrea Corsucci e sovr. Nicola Burbuglini; sovr. Davide Venturini e Agente Gianluca Prosperi.

L’encomio, assegnato dal Presidente della Regione Marche è stato conferito al commissario Gianluca Guerra, all’ispettore Massimo Giusti, al vice ispettore Nicola Eusebi del comando generale polizia locale dell’Unione Pian del Bruscolo per "essersi particolarmente distinto nel corso di attività di polizia giudiziaria per notevole spirito investigativo e abilità professionali". Encomio Regionale anche per Sovr. Capo Andrea Corsucci e Sovr. Nicola Burbuglini del comando generale dell’Unione Pian Del Bruscolo, "per essersi particolarmente adoperato con spirito di sacrificio e abnegazione in attività svolte a migliorare il servizio, la formazione e la crescita professionale della polizia locale delle Marche".

L’Onorificenza Regionale, assegnata dal Presidente delle Regione Marche, è andata anche al Sovr. Gianluca Ferri, Sovr. Claudio Presti del comando generale della Polizia Locale dell’Unione Pian del Bruscolo, e Sovr. Davide Venturini e Agente Gianluca Prosperi del Presidio di Mombaroccio della Polizia Locale dell’Unione Pian del Bruscolo, "per aver mostrato professionalità e senso del dovere in occasione di interventi per pubbliche calamità".