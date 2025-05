Premio Rotondi per chi salva l’arte. Svelati i vincitori della 27ª edizione

Annunciati i vincitori della 27ª edizione del Premio Pasquale Rotondi che verrà consegnato il 31 maggio nell’auditorium di Sassocorvaro. Il premio, intitolato alla memoria di Pasquale Rotondi, sovrintendente delle Belle Arti che durante la seconda guerra mondiale mise al sicuro importanti opere d’arte nella Rocca di Sassocorvaro e nel palazzo dei Principi di Carpegna, sottraendoli alla furia dei tedeschi in ritirata. Per la sezione Mondo verrà premiato Jean-Baptiste Humbert, archeologo domenicano francese impegnato a salvare il patrimonio culturale di Gaza; per la sezione Europa invece Philippe Villeneuve, architetto capo del restauro della Cattedrale di Notre-Dame a Parigi. Per la sezione Italia sarà premiato invece Filippo Demma, archeologo e dirigente del Ministero della Cultura; Daniele Sacco, docente di Archeologia medievale e cristiana all’Università di Urbino sarà invece il premiato della sezione Marche. Nella sezione Comunicazione invece il premio va a Lauretta Colonnelli, giornalista che con il suo lavoro ha riportato sotto i riflettori alcuni capolavori dell’arte italiana; nella sezione Mecenatismo il premio verrà invece assegnato ai coniugi Elena e Matteo Bruzzo, distintisi per il recupero e la valorizzazione di palazzo Lomellino a Genova. Per la sezione Protezione Civile verrà Premiata la Regione Toscana mentre il premio per l’“Arte che Illumina“ andrà a Anna Maria Ambrosini Massari, nella sezione Memoria premiati i fratelli pugliesi Rosaria e Girolamo Devanna.

Andrea Angelini