"Prendi e dona un fiore". Dalla piazza ai palazzi, l’ondata di eventi è travolgente

Eventi culturali, spettacoli teatrali, dibattiti e presidi. Oggi, in occasione della Giornata Internazionale della donna, sono decine gli appuntamenti organizzati in città pensati per sensibilizzare i cittadini alle tematiche dell’uguaglianza di genere e al riconoscimento del ruolo delle donne nella società. Questa mattina in piazza del Popolo, si terrà infatti un presidio organizzato da Udi (Unione donne italiane) di Pesaro. A partire dalle 10.30, sempre in piazza del Popolo si terrà l’evento "Prendi e dona un fiore", organizzato da Melissa Gaudenzi e Cristina Ciotti. Un progetto che ha coinvolto diverse cooperative sociali del territorio, che hanno realizzato dei fiori di carta che saranno distribuiti in piazza dai ragazzi delle comunità, che a loro volta inviteranno i passanti a compiere un gesto di gentilezza donandolo alle persone che incontreranno. A Palazzo Gradari è invece in programma un doppio appuntamento della rassegna "Lungo il fil rouge delle donne Borgia". Alle 16.30 si terrà l’incontro "Lucrezia, tra storia e mito", mentre alle 18.30 l’evento "Musica e Danza al tempo di Lucrezia".

Alle 19, alla Stazione Gauss, è in programma una cena organizzata da Percorso Donna, denominata "#Binario8 – percorsi non sempre binari", di cui parte del ricavato sarà devoluto all’associazione. Gli eventi sono patrocinati dal Comune di Pesaro e si inseriscono nel calendario di iniziative dal titolo "Marzo, mese internazionale della donna". Dentro il programma anche l’appuntamento "Donna e Dea, i 7 archetipi femminili", che si terrà domani alle ore 17.30 nella sede di Pianeta Musical School ed è organizzato dall’associazione spettacolo arte e cultura. Anche la Provincia di Pesaro e Urbino partecipa alle celebrazioni della Festa della donna e nelle serate di oggi e domani, il palazzo di viale Gramsci sarà illuminato di colore viola, per simboleggiare la lotta per i diritti femminili.

A Vallefoglia, dove l’amministrazione comunale ha regalato a tutte le dipendenti comunali un rametto di mimosa, sono due gli eventi in programma oggi. Il primo, alle ore 11 a Montefabbri, prevede una passeggiata culturale con la storica dell’arte Alessandra Mindoli, seguita da un laboratorio intitolato "Prendersi Cura di SÉ". La serata proseguirà alle 19 al "Teatro Branca" di Sant’Angelo in Lizzola, con un momento conviviale e la commedia "Lisistrata... A Modo Nostro" della compagnia "Teatro Accademia". A Montelabbate, alle 18, alla Biblioteca Comunale sarà presentata una inedita raccolta di racconti, tutti con protagoniste femminili, della poetessa Annateresa Vichi Albanesi.

Alice Muri