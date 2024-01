Prenotazioni boom per il 20 gennaio

Ormai manca davvero poco alla giornata che aprirà le porte di Pesaro 2024. Sono partite, già da una settimana, le prenotazioni per riservare il proprio posto gratuitamente alla cerimonia inaugurale del 20 gennaio che travolgerà la Vitrifrigo Arena di Pesaro in una festa lunga tutta la giornata. "Tanto entusiasmo, sono stati 773 i prenotati in sole quattro ore nel primo giorno di lancio dei biglietti" afferma Silvano Straccini, direttore di Pesaro 2024. "Al momento si contano 1.505 prenotazioni online, 293 nelle biglietterie di circuito per un totale di 1.798 posti già assegnati – dice Amat – ancora disponibili 905 posti dei settori aperti". Un parterre tutto sold out e 2.400 biglietti riservati alle scuole e ad altri invitati: "Sarà un evento importante non solo dal punto di vista dello spettacolo, ma anche dell’organizzazione. Si sta riscontrando tanto interesse da parte della città sia per l’appuntamento delle 11 con il presidente Mattarella ma anche per gli spettacoli che proseguiranno fino a tarda serata" conclude Straccini. Prenotazioni a gonfie vele; non solo un pubblico pesarese, ma anche turisti. "Persino qualche straniero si è fermato a riservare il proprio posto – spiega Mario Buratti, gestore Tipico Tips – molte richieste da parte delle famiglie, che vengono scaglionate a prendere i propri biglietti in quanto il massimo ritirabile a persona è di due biglietti, con questo andamento già sabato secondo me i biglietti saranno terminati" conclude Buratti. Un ‘maxi-programma’ che avrà inizio alle 11 alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ma che proseguirà a ritmo di musica con il concerto gratuito di Max Gazzè alle 17 e dell’Orchestra Casadei alle 20.30. A continuare, ma questa volta con un biglietto a partre da 15 euro, una performance originale di Rosa Chemical che alle 23.30 si esibirà sul palco ‘dell’astronave’ pesarese. Come ultimo appuntamento, un dj set organizzato da alcuni promoter della città.

Le regole. Per chi vuole assistere alla cerimonia del mattino, è necessario prenotare il biglietto, gratuito ma nominativo, sul sito Vivaticket.com, oppure recarsi al Tipico Tips di via Rossini o alla biglietteria del Teatro Rossini di Pesaro. Nel pomeriggio, basterà recarsi ai cancelli della Vitrifrigo Arena per entrare (sempre gratis). Come detto, invece, costerà da 15 euro in su l’ingresso allo spettacolo serale.

Ilenia Baldantoni