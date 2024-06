Presentazione della Ferrari: mezzo mistero

Oggi pomeriggio, con inizio alle 18, al cantiere navale Rossini presentazione nazionale del nuovo modello della Ferrari, la V12. La prima uscita mondiale di questa fuoriserie è avvenuta in prima mondiale a Miami negli Stati Uniti. Non è dato sapere, anche perché la cosa pare sia strettamente riservata, com’è articolata la giornata. Questo perché anche i club Ferrari, compreso quello di Pesaro, non hanno alcun tipo di informazioni e nessuno è stato invitato e non sono arrivate comunicazioni nemmeno da Modena. Pare sia emerso che si tratti di un evento legato alla politica e che sia stato organizzato da uno dei rivenditori più importanti del Paese.