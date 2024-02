Preso a Urbino un ricercato . Era inseguito per armi e droga

È stato identificato e fermato a Urbino, dai carabinieri, un componente di una banda di sei malviventi che si muoveva in Sicilia. Questi nella mattinata di ieri, come riporta il Ducato, sono stati raggiunti da misure cautelari per traffico di sostanze stupefacenti, porto e utilizzo di arma comune da sparo, ricettazione e detenzione abusiva di armi. La banda attiva nella zona di Siracusa, infatti la misura cautelare è stata eseguita su delega dalla locale Procura.

"Siamo stati delegati, abbiamo intercettato la persona e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. Uno dei destinatari si trovava casualmente in questo periodo ad Urbino, ma tutte le attività sono state coordinate dalla Sicilia", ha il capitano Crescenzo Maglione dei Carabinieri di Urbino ai giornalisti del Ducato.

L’ordinanza di misure cautelari (1 in carcere, 3 agli arresti domiciliari e 2 obblighi di dimora) è stata emessa dal gip di Siracusa, con il supporto dei carabinieri di Urbino, Palermo e dello squadrone dei Cacciatori Sicilia.