Prevenzione incendi: il summit di Perugini

Prevenzione degli incendi e coordinamento delle realtà coinvolte nella tutela del territorio al centro dell’incontro che si è svolto nei giorni scorsi negli spazi del ristorante Moletto di Pesaro tra gli iscritti all’Ordine dei Periti Industriali delle Marche e all’associazione Apima; il Comune di Pesaro, rappresentato da Marco Perugini, presidente del Consiglio comunale; il comandante nazionale del corpo dei Vigili del Fuoco, l’ingegnere Carlo Dall’Oppio e i comandanti dei comandi dei Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna e delle Marche. "Un appuntamento per stringere legami tra chi è in prima linea nella tutela del territorio e nella prevenzione e sicurezza legate agli incendi – ha detto Marco Perugini –. Temi che è stato importante approfondire con il capo nazionale del Vigili del Fuoco, Dall’Oppio, che abbiamo accolto in città". L’incontro è stato patrocinato dall’Associazione Periti Industriali del Medio Adriatico.