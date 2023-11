Previsti sette mercati e tanto altro per attrarre gente. L’assessora: "Ci auguriamo che si acquisti in città"

Saranno 4 domeniche, e non solo, di shopping quelle dal 3 al 24 dicembre 2023. È infatti previsto il mercato straordinario al San Decenzio, nei giorni 3, 10 e 24 del mese alle porte. Occasioni che si vanno ad aggiungere a quella ormai consueta data dalla Stradomenica nella terza domenica del mese in piazzale Carducci. "In totale saranno sette i mercati che si svolgeranno nel mese alle porte - precisa Francesca Frenquellucci, assessora alle Attività economiche - importanti appuntamenti di shopping, utili per trovare idee regalo e supportare le varie attività in vista di un periodo che ci auguriamo sereno e di pace".

Va precisato, che nel giorno di Santo Stefano, martedì 26 dicembre, non si svolgerà il mercato settimanale. Per info, rivolgersi all’ufficio Attività Economiche e Suap.