Primo soccorso. Comune e Avis insegnano le tecniche

L’altruismo e l’attenzione nei confronti dell’altro sono al centro del corso gratuito di primo soccorso organizzato dal Comune di Mondavio insieme all’Avis comunale e all’Avis di Corinaldo, con quest’ultima che fornirà i docenti dall’esperienza. A spiegare in cosa consisterà questa iniziativa è l’assessore comunale Alice Bonifazi (in foto): "Dopo il corso che abbiamo tenuto in passato sull’utilizzo del defibrillatore, adesso insegneremo ai partecipanti come ci si deve comportare di fronte a persone colpite da malore". "La nostra amministrazione – aggiunge – è particolarmente attenta a tutte le iniziative inerenti il tema della sicurezza". A questo corso si sono già iscritti in tanti: "Ad oggi, abbiamo già raggiunto i 35 partecipanti – conferma l’assessore -. L’iniziativa decollerà il 21 marzo alla biblioteca comunale di San Michele al Fiume e proseguirà il 28 marzo e il 4 e il 18 aprile prossimi, sempre con inizio alle 21". Per info e iscrizioni si possono chiamare i numeri 349.8535539 e 339.8675085.

s.fr.