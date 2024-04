Processo ad Ancona per i giovani della banda. Andranno alla Gulliver

Hanno chiesto di poter svolgere i lavori socialmente utili alla onlus Gulliver i tre ragazzi, all’epoca dei fatti minorenni, che nel febbraio del 2021 minacciavano e rapinavano alcuni coetanei, uno di questi già noto alle forze dell’ordine per essere immischiato nelle scorribande di piazza Redi. Lo scorso lunedì mattina, davanti al tribunale dei minori di Ancona, è arrivata la richiesta per i lavori di pubblica utilità e, quando queste verrà accolta, inizierà il percorso all’interno della onlus. "Ci vorrà qualche mese prima che i ragazzi inizino a lavorare qui – ha sottolineato Andrea Boccanera, presidente della Onlus -. Abbiamo avuto diverse esperienze con alcuni ragazzi che hanno fatto parte della stessa baby gang (tra cui Massimo Amadori, nell’intervista sopra) e abbiamo ottenuto ottimi risultati. Saranno periodi difficili per i ragazzi, qui non è una passeggiata".

g. m.