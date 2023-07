Progetto arte oltre confine: le opere "escano" dal museo

Si è aperta la mostra che racchiude modelli e bozzetti di scultura, ricerche e proposte di tre giovani artisti per l’idea di un parco d’arte nel borgo medievale e nel territorio limitrofo. "Progetti oltre il confine", questo il nome dell’esposizione, giunta alla seconda edizione, è dichiaratamente volta a rilanciare il progetto del Museo diffuso. L’obiettivo è coinvolgere giovani artisti che hanno intrapreso in diverse forme il cammino artistico, per realizzare opere di grandi dimensioni collocandole fuori dal paese, lungo un percorso ciclabile o pedonale. La mostra è al museo di arte contemporanea di Pietrarubbia, e sarà visitabile fino al 16 settembre. Protagoniste saranno le opere di Daniele Donadio, Niccolò Amadori e di Jessica Pelucchini, classe 1988, nata a Jesi. Curatore Paolo Soro, logistica e rapporti con le istituzioni sono seguiti da Sara Benaradini, testi di Maurizio Cesarini.

