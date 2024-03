Pronto il documento del comitato per il Comune

Lunedì in Consiglio comunale ci sarà un folto pubblico di soriani. "Il documento con le osservazioni dei residenti contro la variante di Largo Tre Martiri è pronto per essere protocollato – osserva l’avvocato Rosalia Cipolletta, tra i fondatori del Comitato civico spontaneo Soria Green –: all’amministrazione chiediamo l’annullamento della delibera, chiediamo un confronto con i residenti del quartiere sui provvedimenti e ribadiamo, poi, la necessità che venga ridotta o spostata la capacità edificatoria riconosciuta al comparto centrale perché rimanga area Verde come da Prg. Qualora i cittadini non dovessero sentirsi tutelati saranno pronti ad impugnare ogni atto amministrativo lesivo dei loro diritti".