"Pronto soccorso di Pesaro, squadra formidabile"

"Sento spesso dire che il pronto soccorso di Pesaro non funziona bene, che ci sono medici e infermieri poco professionali quando invece abbiamo a disposizione della città una squadra formidabile, gentile e preparata". Sono le parole del 62enne Daniele Generali, residente a Monteciccardo, che suo malgrado la notte di giovedì 17 agosto è stato trasportato al San Salvatore dopo un incidente su una strada non illuminata e causato dall’attraversamento di un gatto alla fine del paese. Il suo è un ringraziamento per il lavoro svolto da medici e personale che, durante la notte tra giovedì e venerdì, si sono presi cura di lui: "Sono stato ricoverato una notte per accertamenti dopo una serie di esami e tac – dice Generali –. Contemporaneamente al mio caso seguivano altre 3040 persone e sono riusciti ad assistere a tutti quanti. In tanti ne parlano sempre male di questo pronto soccorso e veramente non capisco il perché, mi sono sentito fortunato ad aver incontrato questi professionisti e ci tenevo a ringraziarli uno ad uno – conclude – per il grande lavoro che fanno e che spesso non è adeguatamente apprezzato da noi cittadini".

