Prorogato lo stato di emergenza

Non solo per l’alluvione dell’Emilia Romagna ieri è stata decisa dal Governo la proroga dellostato di emergenza. Il provvedimento ha infatti riguardato anche le Marche, ma per ciò che concerne il terremoto del 9 novembre 2022. La decisione è riferita dunque ai soli Comuni di Pesaro, Fano e Ancona. "La proroga – spiega in una nota il ministro Nello Musumeci, delegato alla Protezione civile – serve a consentire la prosecuzione e il completamento delle attività ancora in itinere del piano degli interventi urgenti".

Non è previsto però per il Governo ulteriore impegno di spesa.