Psicologia giuridica: aperte le iscrizioni per il master

Sono aperte le iscrizioni per il master di secondo livello in psicologia giuridica, penitenziaria e criminologia all’Universita di Urbino. Le domande per i 40 posti disponibili scadono il prossimo 1 febbraio, i dettagli sono consultabili su www.uniurb.it/corsi/1757067. Giunto alla quarta edizione il corso permette di acquisire una intensa formazione teorica e metodologica, in un’ottica interdisciplinare, per poter esercitare come consulente tecnico e perito di giudici e avvocati o come esperto nella amministrazione penitenziaria. Al master saranno attivati tirocini in diverse città italiane.