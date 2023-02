Punto prelievi in via Comandino, Baiocchi annuncia: "A giorni la riapertura"

"Sarà riattivato a giorni il Punto prelievi esterni di via Comandino a Pesaro". A dare la notizia è Nicola Baiocchi (in foto), consigliere regionale di Fratelli d’Italia nonché presidente della IV Commissione permanente sulla Sanità, che definisce il ripristino "un segno di attenzione per i residenti che ho seguito attentamente". "Siamo a pochi giorni dalla riattivazione del Punto prelievi esterni di via Comandino a Pesaro – evidenzia –. Ho seguito con grande attenzione tutta questa situazione visto che è nell’interesse della popolazione. Durante la pandemia i locali erano stati adibiti come sede Usca, ma ora che il virus sta finalmente arretrando, è fondamentale dare la possibilità ai pesaresi di poter usufruire di questi locali, riattivando il Punto prelievi esterni. Si tratta di attendere ancora pochi giorni, il tempo necessario per sanificare gli spazi e liberarli da tutto il materiale ex Usca. E, quindi, ripristinare le attrezzature per l’attività del Punto prelievi compresa l’installazione e collaudo della nuova poltrona".

Sarà comunque garantita l’attività infermieristica residua Uca (ex Usca) inerente sempre la pandemia. "E’ il segnale di un ritorno alla normalità post-Coronavirus – aggiunge Baiocchi – che ci permette di proseguire nell’implementazione della nostra idea di sanità territoriale, capillare e sempre più vicina alle reali e concrete esigenze dei residenti. Ho seguito attentamente questa situazione e sono lieto che si sia assunta questa decisione. I tempi tecnici per realizzarla e questi importanti spazi potranno essere utilizzati per un duplice scopo: i prelievi, ma anche l’effettuazione dei tamponi e altro ancora inerente la pandemia da Covid. Andando incontro alle richieste che da più parti mi sono state rivolte e per le quali mi sono immediatamente attivato".