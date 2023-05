"Quando il verde lo curavamo noi, era molto meglio"

"A Cuccurano verde pubblico al degrado". E’ quanto lamenta il consigliere comunale del gruppo Misto Giampiero Pedini, presidente dell’associazione Mimosa. Associazione che ha gestito il verde del quartiere, finché non sono cambiate le condizioni contrattuali "completamente a favore dell’Amministrazione comunale e senza nessuna garanzia per le associazioni". "Associazioni – fa notare Pedini – che da gennaio a giugno tagliavano l’erba almeno sei volte. Ora che la gestione del verde è affidata ad Aset in alcuni punti della città i tagli sono frequenti, nei quartieri periferici invece si lascia crescere l’erba alta". Cos’è cambiato? "Per 10-15 anni – spiega il consigliere comunale – l’Amministrazione comunale ha concesso alle associazioni che si occupavano del verde pubblico un contributo annuale pari 28 centesimi al metro quadro per ogni anno. Attualmente, invece, il Comune riconosce alle associazioni il rimborso carburante, il rimborso riparazioni, il 10% delle spese del commercialista e il rimborso spese dei volontari non oltre i 150 euro al mese da rendicontare". "Se questa è la scelta strategica di chi amministra il territorio – conclude Pedini – sta andando fuori strada".