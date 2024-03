Quando la Pasqua è per tutti. Distribuite 220 uova ’solidali’

Grazie all’Uovo solidale sospeso dell’Africa Chiama, oggi tante famiglie indigenti della nostra città potranno festeggiare la Pasqua con i dolci della tradizione che sostengono anche i progetti scolastici in Tanzania. Lunedì scorso infatti la presidente della onlus fanese Anita Manti ha consegnato nelle mani di Michela Pagnini del centro Ricibiamo di Caritas Fano (che ne ha subito organizzato la distribuzione insieme ad altri generi alimentari alle famiglie beneficiarie della Caritas Diocesana) le prime 186 uova donate da tanti sostenitori e sostenitrici dell’associazione, che per questa Pasqua hanno scelto di compiere un doppio gesto di solidarietà. L’Africa Chiama ha infatti rilanciato per il quinto anno consecutivo la campagna pasquale a sostegno di oltre 4.800 bambini e bambine delle mense scolastiche in Tanzania, attraverso le uova e le colombe solidali dell’iniziativa "Uovo sospeso", "un modo semplice per unire locale e globale - dice Raffaella Nannini, Africa Chiama -, sostenendo il progetto in Tanzania con la donazione e scegliendo contemporaneamente di non acquistare l’uovo solidale per sé ma donarlo a famiglie e bambini in difficoltà in Italia".

Con le uova vendute fino a ieri "siamo arrivati a 220 - aggiunge la Nannini - con cui potranno festeggiare i bambini dell’Oasi dell’Accoglienza di Maria Chiera, i ragazzi ospitati a ‘Casa Lucia’ della Coop. Utopia e anche una casa d’accoglienza di Cagli. Ce ne rimangono ancora 50, con la speranza di poter donare anche quelle se ci fosse ancora chi volesse contribuire. Il tempo c’è". La donazione minima per un uovo solidale è di 13 euro: con questa somma l’associazione può garantire ben 43 pasti nutrienti ed equilibrati in sei differenti scuole tanzaniane, dislocate nella provincia di Iringa, dove l’associazione attraverso le mense scolastiche garantisce 2 volte a settimana un pasto caldo e nutriente a 4.800 studenti e studentesse.

"Nata durante il Covid, quando le difficoltà legate al lockdown hanno bloccato consegne e spedizioni, l’iniziativa ha mobilitato una solidarietà senza precedenti" conclude Anita Manti, presidente de L’Africa Chiama.

Infotel: 0721 865159

Tiziana Petrelli