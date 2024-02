Quanti gol Sant’Orso ko. A Fermignano è 3-3

FERMIGNANESE

3

GABICCEGRADARA

3

FERMIGNANESE: Fiorelli, Mariotti, Labate, Lucciarini, Fraternali, Masullo, Garota (25’ st Filippucci), Bozzi, Calvaresi, Cleri (7’ st Patarchi), Cinotti (27’ st Montanari). All. Fini

GABICCE GRADARA: Tacchi (25’ st Francolini), Betti (20’ st Fattori), Costa, Gabrielli, Franca, Semprini (25’ st Bartolini), Costantini, Domini, Torsani, Mani, Pierri. All. Angelini

Arbitro: Serpentini di Fermo

Reti: 14’ pt Bozzi, 18’ pt Mani, 42 pt Pierri, 7’ st Torsiani, 12 st Cinotti (rig), 14’ st Labate.

Note – Espulsi: Torsani e per doppia ammonizione Costa

FERMIGNANO

Finisce pari una gara ricca di gol. Nel primo tempo al 14’ vantaggio della Fermignanese con Bozzi che finalizza un’azione di Calvaresi; il pari al 18’ di Mani che conclude un’azione individuale con un bel tiro dal limite. Al 42’ Pierri recupera palla, si invola accentrandosi verso la porta e insacca. Al rientro delle squadre in campo, su un altro disimpegno errato della difesa della Fermignanese, Costantini serve Torsani che triplica. All’11’ per un contatto in area l’arbitro decreta il rigore tra le proteste degli ospiti: l’ex Cinotti trasforma. Al 14’ arriva il pari di Labate. E qui entra in scena l’arbitro espellendo direttamente Torsani per un intervento giudicato pericoloso e poi Costa al 35’ per doppia ammonizione. Negli ultimi venti minuti gli ospiti, che hanno sostituito per infortunio il portiere Tacchi con Francolini stringono i denti riuscendo a portare a casa un punto.