Quanto sei forte Roma (City). Ma anche il Fosso è gagliardo

Tre partite al termine e tre laziali (Roma City, Sora e Tivoli) attendono di vedere all’opera il Fossombrone del presidente Marcello Nardini. Il trittico inizia oggi con la trasferta sul campo del Roma City, compagine che non vorrebbe farsi sfuggire i playoff. I laziali sono reduci dalla sconfitta per 1 a 0 a Fano mentre il Fossombrone sette giorni fa ha pareggiato in casa (1 a 1) contro l’Atletico Ascoli.

"Affrontiamo il Roma City, squadra forte sia fisicamente che tecnicamente e servirà una prestazione di grande spessore e intensità - sottolinea alla vigilia della gara l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili - Dobbiamo continuare sulla scia delle ultime prestazioni sapendo che il risultato a questo punto del campionato assume importanza vitale. Dovremo avere idee chiare su cosa fare in campo e cercare di limitare la loro fisicità che soprattutto nelle palle inattive, che è una loro arma importante". La rosa a disposizione di mister Fucili è purtroppo anche questa volta alle prese con assenze importanti, ma come sempre chi scenderà in campo saprà farsi valere. Nello specifico sono infortunati e quindi non disponibili: Casolla, Procacci e Pagliari, acciaccati ed in dubbio Germinale e Bio. Ritorna disponile invece il centrocampista Conti che ha scontato la squalifica.

"Oggi in trasferta a Roma affronteremo una super squadra partita insieme alle big del campionato per vincere – aggiunge il direttore generale del club metaurense Marco Meschini – ha il capocannoniere del girone, ha una struttura splendida. Detto ciò per noi domenica sarà fondamentale portare a casa un risultato positivo che ci possa permettere di dare continuità agli ottimi risultati delle ultime partite". All’andata (il 10 dicembre scorso) il risultato fu di 0 a 0 e fu una partita come sottolinearono le cronache per uomini forti: maschia e dura e con i ragazzi di mister Fucili ad applicare un bel calcio, con buone ripartenze e con il sistematico controllo del gioco. Anche per questa trasferta il Fossombrone avrà il tifo dei ragazzi del ‘Botty’ Club. La terna designata. Arbitro Tommaso Alberto Vazzano (Catania), assistenti: Carmela De Rosa (Napoli) e Vincenzo Tallarico (Ercolano).

Cosi in campo. Roma City (4-3-3): Rimbu; Irione, Ferrante, Scognamiglio, Todisco; Cabella Gelonese, Vasco; Di Renzo, Bonelli, Sparacello. A disp. Tranquilli, Spinozzi, Ascoli, Trasciani, Codromaz, Bandeira, Ingretolli, Capece, Bakale. All. Maurizi.

Fossombrone (4-3-2-1): Marcantognini; Bianchi, Urso, Camilloni, Calvosa: Pandolfi L., Conti , Pandolfi R.; Palazzi, Battisti; Fagotti. A dips. Amici, Bucchi, Mea, Fraternali, Brigidi, Germinale, Bio. All Michele Fucili. Amedeo Pisciolini