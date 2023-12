Quel precedente identico del febbraio 2001. Studente volò giù per la rottura del lucernario

Era la mattina del 22 febbraio 2001, Campus scolastico. Uno studente dell’istituto ’Bramante’, Andrea Cioppi, sapeva che sul tetto del vicino liceo "Marconi" sarebbe stata realizzata una puntata televisiva di "Shout", un programma che induceva gli studenti del liceo a salire sulla copertura a terrazza per urlare qualcosa. Così anche lui, attratto dall’evento, è salito in cima dopo esser entrato al Liceo senza incontrare alcuna difficoltà. I bidelli, incaricati di controllare gli accessi, come stabilirà il tribunale civile, leggevano il giornale. Ma una volta sopra, Andrea cadde per diversi metri a causa della rottura di un plexiglass. Riportò molte fratture, con 80 giorni di prognosi. Venne risarcito dalla scuola, dopo dieci anni e la condanna del tribunale civile, con 208mila euro per il mancato controllo degli accessi al tetto. Se qualcuno avesse bloccato le porte per salire, Andrea non sarebbe caduto.