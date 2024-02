Quelle settimane a suon di Rossini. Trenta eventi

Un compleanno tutto da vivere e gustare quello di Rossini che cade nell’anno bisestile, essendo nato il compositore il 29 febbraio 1792. Trenta gli appuntamenti previsti nelle Settimane Rossiniane che vanno da domenica 18 febbraio fino al 6 marzo. Il 29 febbraio segnerà un evento molto atteso dalla città, l’inaugurazione dell’Auditorium Scavolini (ore 18.30, ingresso libero) che sarà la nuova ‘casa della musica’ restituita alla città dopo anni di lavori.

"Siamo una ‘città orchestra’ – commenta il vicesindaco Daniele Vimini -.Non è un’immagine a caso quella usata per la nostra candidatura". Si comincia da "A Carnevale ogni scherzo vale. Gioachino Rossini e le sue burle". (Musei Civici, 18 febbraio, ore 11) e "Capolavori in scena. Guida alla opere di Gioachino Rossini, dedicato a Semiramide" (Museo Nazionale Rossini, ore 16). Al Teatro Rossini (20 febbraio, ore 21) salirà sul palco il grande trombettista Paolo Fresu in "Back to Bach", con un omaggio a Rossini. Mercoledì 21 febbraio verrà presentata "Kirkos Opera. Musica e immaginazione" del direttore del Conservatorio Fabio Masini mentre giovedì 22 febbraio a Casa Rossini ci saranno i "Ritratti rossiniani" con la mostra di preziose e rare stampe antiche. Sabato 24 febbraio alla Galleria Rossini inaugurazione del nuovo spazio performativo con presentazione del pianoforte donato dalla famiglia di Fiorella Lugli. A seguire da casa Rossini "Concerto dal Balcone" con ex allievi dell’Accademia Alberto Zedda. Domenica 25 febbraio si esibirà l’Ensemble di Fiati della Filarmonica Gioachino Rossini diretto da Michele Mangani. E poi "I cuori di Pesaro", alla scoperta dei luoghi simbolo della città legati a Rossini per ritrovarsi mercoledì 28 febbraio con "Rossini in tour", con coro e solisti del Liceo Musicale Marconi. Giovedì 29 febbraio, compleanno del Cigno, un palinsesto ricco di iniziative. Oltre all’inaugurazione dell’Auditorium Scavolini, alle 21 a Teatro "Messa di Gloria" di Gioachino Rossini con l’Orchestra e il Coro del Conservatorio. Dal 1 marzo "Rossini in sax", concerto di compleanno al Museo, "Danzando Rossini" con "Cenerentola" per la serie "Andar per fiabe" "Rossini Flambé, opera buffa in cucina" (2 marzo). Il giorno successivo "Passeggiata nel teatro segreto"; "Rossini in moto", un giro per le vie del centro storico delle mote storiche Benelli e l’esibizione del giovane Trio Chagall. Il 5 marzo "Rossini! Compleanno tra amici" con l’Orchestra Sinfonica Rossini. Giornata conclusiva con "Il Rossini di Pascoli" a cura della Fondazione Rossini e il concerto di Alabaster De Plume nell’ambito di Playlist Pesaro. Info e prevendite nei luoghi di spettacolo.

ma.ri.to.