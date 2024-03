Quelli che vogliono cambare passo. Tra loro, Marco Ferri e Cecchini

Il giornalista Marco Ferri, 52 anni, fondatore ed ex direttore di Fano Tv, l’imprenditore Luciano Cecchini, 67 anni, già presidente della Carnevalesca, l’albergatore Alessandro Ceccopieri, 56 anni, Luigi Scopelliti, 65 anni, consigliere comunale uscente della Lega, l’unico politico del gruppo, che si è rimesso in gioco nella civica a sostegno di Serfilippi. Sono i volti più noti tra i soci fondatori della lista civica "Fano cambia passo-Luca Serfilippi sindaco". Completano il gruppo dei soci fondatori Alessio Curzi, 45 anni, dipendente Aset; Daniele Bindella, 66 anni, imprenditore, in pensione da pochi mesi; Federico Arceci, 36 anni, responsabile commerciale di una emittente radiofonica nazionale; Francesca Ararini 45 anni, operaia e presidente dell’associazione Ets; Giorgia Marcelli, 48 anni, coordinatrice infermieristica; Giulia Omiccioli, 42 anni, amministrativa in un’azienda; Giuseppe Costa, 50 anni, imprenditore; Marco Bavosi, 31 anni, responsabile magazzino di una azienda; Maria Teresa Guiducci, 42 anni, analista informatica dell’Ast provinciale; Stefano Zanini, 47 anni, impiegato tecnico; Federico Valentini, 43 anni, commerciale; Giorgia Sperandini, 42 anni, studentessa.

L’obiettivo di "Fano cambia passo" è raggiungere percentuali a doppia cifra e puntare, insieme alla colazione di centrodestra, a vincere le elezioni al primo turno. "Entusiasmo" è stata la parola d’ordine perché "Fano cambi passo – ha detto Serfilippi – e torni protagonista. ’Fano cambia passo’ indica la voglia di coinvolgere la comunità, di incoraggiare i cittadini al dialogo. Servono energie nuove per un diverso modo di amministrare che si fondi su competenza, inclusione e meritocrazia". Da ieri, dunque, ogni candidato è chiamato a dare un contributo. Ed è quanto farà Marco Ferri che, fuori dalla scena pubblica da oltre un anno, a seguito della cessione dell’emittente tv, spiega così il suo impegno politico: "Non volevo disperdere il lavoro fatto in 17 anni di tv. La Tv per me è stato uno strumento per agevolare la vita dei fanesi, soprattutto nei momenti di emergenza. Ho sempre sentito questa responsabilità che ora vorrei proseguire come cittadino dando una mano, se i fanesi lo vorranno, dal ponte di comando".

Anna Marchetti