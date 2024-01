Questa è una gara dove si deve pregare. San... Cinciarini

Cuore a sinistra e portafoglio a destra. Bene. Mettere una mano di qua e poi di là. Perché all’interno di questa annata nata male e nata storta – ricorda l’epopea dei brasiliani –, esiste un tema che va al di là del contigente di queste ultime settimane. Andare a scavare per trovare i colpevoli serve a poco. Il tema è un altro ed è ben più importante. Se questa squadra dovesse mai retrocedere, la massima serie questi cinquemila tifosi la rivedranno fra un po’ di anni. Non pochi. Perché alla luce di quello che sta accadendo dietro le quinte per racimolare i soldi per prendere un sostituto al posto di Bamforth, c’è questo panorama. Per avere una idea di come è messa la situazione, a Udine lanciano i soldi dalla finestra, così a Trapani dove hanno due americani da 300mila euro a testa, quindi c’è la Fortitudo Bologna che è sempre Bologna, quindi Cantù. Scendere sperando poi di risalire in fretta è una impresa non da poco, soprattutto con questi chiari di luna e con i forziere che piangano sempre.

Per cui bisogna sperare nell’impresa oggi pomeriggio e portare a casa i due punti in palio. Altrimenti la situazione si fa molto, ma molto critica. A questo punto uno dove si attacca? Al tram. E l’unico tram che passa ha un nome e cognome ed è quello di Cinciarini. E’ l’unico pesarese della squadra, l’unico che comprende appieno quei cinquemila che sono sugli spalti, l’unico che ha la storia del basket cittadino in casa guardando il padre. Ha un peso enorme sulla spalle ma ha anche spalle larghe per sopportare questo peso, alla luce della carriera che ha fatto. A lui il compito di innescare i compagni, soprattutto gli italiani. Perché gli americani alla fine sono sempre fondalmente dei iukebox. Infila moneta e senti canzone.

