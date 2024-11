Quest’anno a Fossombrone un “Magico Natale“ speciale

Presentato ufficialmente, ieri in municipio, il Natale 2024 di Fossombrone. Un paio di numeri: 250 lanterne accese la sera in corso Garibaldi (da sabato 30 novembre); 30 alberi di Natale allestiti dai commercianti e dalla Pro loco lungo il "salotto buono" della città.

Ovviamente non mancherà l’albero gigante al "taglio" (ovvero all’incrocio tra il corso e via Matteotti): l’accensione il prossimo 8 dicembre. Un altro elemento di richiamo, quest’anno, è il ritorno del trenino del rione Piancerreto, che era stato relegato in deposito perché non più a norma. Novantamila euro: è la cifra investita in questa edizione del “Magico Natale“. All’organizzazione hanno provveduto il Comune, l’associazione dei commercianti, quella dei ristoratori e la Pro loco. A illustrarne la fisionomia, ieri mattina nella sala del consiglio comunale, sono stati il sindaco Massimo Berloni, il vicesindaco Michele Chiarabilli, Filippo Carboni in rappresentanza dei commercianti, il presidente della pro loco Graziano Giambartolomei e il responsabile comunale Francesco Amadori.

Il sindaco Berloni ha puntualizzato che non ci si è discostati dalla tradizione, "perché non è che si possa rivoluzionare tutto quanto ogni anno. E poi se non è il Natale la festa della tradizione, allora la parola “tradizione“ che senso ha?".

"Miglioramenti e ritocchi ovviamente non sono mancati, però – ha sottolineato ancora Berloni – , come del resto era ovvio, e mi riferisco in particolare alle scenografie e allo spettacolo di luci e neve artificiale".

Michele Chiarabilli ha invece puntato l’attenzione sul trenino turistico: "Porterà una trentina di persone alla volta, bambini e genitori: sono convinto che avrà un successone".

Soddisfatto infine anche il presidente della pro loco Graziano Giambartolomei, che ha ricordato come in tutti i fine settimana del Magico Natale i bambini potranno consegnare le loro letterine a Babbo Natale, che poi arriverà per la consegna dei doni.

a. bia.

Foto: la presentazione

di ieri con il sindaco Berloni