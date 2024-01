Raccolta fondi per beneficenza da parte di Sabi Motor Bike Crew

Seguendo la massima di Sofocle secondo cui "l’opera umana più bella è essere utile al prossimo", il gruppo Sabi Motor Bike Crew di Fermignano, affiliato alla sezione Marche del CC Motorday, ha condotto a fine 2023 una raccolta fondi da devolvere in beneficenza, grazie all’aiuto e insieme ai propri tesserati, sponsor e sostenitori. L’iniziativa si è concretizzata nella donazione di una lavagna interattiva e di un computer portatile, con un software dedicato, alla Casa del Sole di San Silvestro, un centro di assistenza per persone con disabilità. In aggiunta, sono stati donati 15 palloni da basket e le grafiche da imprimere sulle proprie divise ai Vichinghi, squadra fermignanese di baskin (il basket inclusivo, in cui scendono in campo, allo stesso tempo, atleti normodotati e con disabilità, senza distinzione di genere). La fondazione della Sabi Motor Bike Crew, che è nata dall’idea di alcuni amici appassionati delle due ruote, risale proprio al 2023, ma il gruppo è già cresciuto.

n. p.