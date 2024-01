"Radici degli alberi tagliate per farli entrare in mini-aiuole"

"Hanno tagliato le radici degli alberi (fino a 15 centimetri di diametro) per fare le aiuole di 1 metro e 45 centimetri". Lupus in Fabula torna all’attacco sulla gestione del verde lungo viale Battisti, in particolare sul lato Pesaro dove sono in costruzione nuovi marciapiedi (foto). "Ci sarebbero state soluzioni alternative? Certamente – osservano gli ambientalisti –. Un esperto arboricoltore avrebbe potuto suggerire aiuole più grandi e con un cordolo più alto rispetto al marciapiede, oppure una pavimentazione flottante che avrebbe garantito alle radici la traspirazione necessaria. Oppure avrebbe potuto consigliare un progetto radicalmente diverso".

E ancora: "Qualsiasi progetto che riguarda o interferisce con il verde pubblico deve essere redatto anche da professionisti competenti in materia: ma ciò non avviene. Poi quando cadono gli alberi (a causa degli eventi meteo sempre più estremi) i colpevoli sono sempre gli ambientalisti, mai chi non gestisce con professionalità il verde urbano, o chi deve fare i controlli".

Per La Lupus in Fabula in viale Battisti è stato violato il regolamento sul verde urbano approvato meno di un anno fa: in particolare gli articoli sulla difesa delle piante nelle aree di cantiere e sugli scavi nell’area di pertinenza degli alberi. "Chiediamo – la richiesta finale – che il Comune assuma un tecnico esperto per la gestione del suo patrimonio arboreo e che si doti di un censimento delle piante esistenti e di un piano di gestione del verde".

an. mar.