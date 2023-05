"Radio Bari combatte" Poi la Liberazione"

“Italia combatte! - Radio Bari, Corpo italiano di Liberazione, patrioti nella campagna d’Italia (1943 - 1945)“ è il titolo dell’incontro organizzato per oggi alle ore 17 nella sala consigliare della Provincia a Pesaro, in via Gramsci 4. Organizzata dalla Associazione “I Verdi di Gorizia“, la discussione prevede l’intervento del colonnello Antonio Di Leonardo del 28° “Pavia“, dei prof Guido Capanna Piscè e Andrea Santangelo, del generale Luigi Caldarola. Modera il giornalista Giovanni Lani del Carlino.