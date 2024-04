Ragazzina mette in fuga il ladro. I residenti: "Aiutateci"

Serrature delle abitazioni forzate, tentativi di furto nella notte, spaccio di droga nelle vie da parte di extracomunitari. La tranquillità di via Ceccarelli e delle altre vie limitrofe, via Mattei, via Croce, è scossa da giorni da inquietanti episodi che stanno allarmando i residenti: "Mia figlia tornando a casa a mezzanotte ha incontrato nel nostro giardino una persona che si stava aggirando con una pila accesa e che quando l’ha vista è scappato. Ha avuto un grande spavento, così come lo abbiamo noi, tanto più che abbiamo scoperto che due delle serrature di casa nostra sono state forzate", dice una residente di via Ceccarelli. Stesso episodio nella casa di fianco: "Anche in questo caso qualcuno nella notte ha cercato di entrare, i cani erano impazziti e hanno preso ad abbaiare mentre i proprietari dormivano, svegliandoli e anche in questa circostanza è stata vista una persona con una torcia accesa al piano terra, in giardino. Sono episodi inquietanti, non ci sentiamo al sicuro, abbiamo avvisato le forze dell’ordine che ci hanno chiesto di vigilare, assieme ai vicini di casa, di guardarci uno con l’altro, ma non è facile. Di notte si dorme e noi non ci sentiamo più sicuri, abbiamo già incaricato una ditta di installare il sistema di allarme perché nemmeno con le inferriate di ferro ci sentiamo protetti: le tagliano facilmente con qualche goccia di acido".

In via Mattei, la strada parallela, a mezzanotte dell’altro giorno alcuni extracomunitari sono stati sorpresi mentre stavano scambiandosi qualcosa, probabilmente sostanze stupefacenti visto che hanno subito nascosto quanto avevano e che si sono subito dileguati: "Sappiamo che nella nostra zona ci sono appartamenti che ospitano pregiudicati – dicono i residenti – una situazione che già anni fa aveva richiamato soggetti poco raccomandabili dalle nostre parti. Poi con la partenza della persona che crediamo dovessero osservare obbligo di dimora, tutto è finito. Ora si ricomincia, non sappiamo se è una coincidenza, fatto sta che da tempo vediamo aggirarsi nella zona persone sospette". Ad un altro residente hanno forzato il coperchietto che chiude il serbatoio della benzina dell’auto in via Mattei, nel tentativo evidente di prelevare il carburante.

Di fronte a questa situazione c’è chi ha deciso di passare alla protesta: "Vogliamo avviare una raccolta di firme per chiedere che la zona sia presidiata maggiormente – dice una residente – sappiamo che le forze dell’ordine sono molto impegnate e che la città è grande e loro sono pochi, però i controlli devono aumentare, specie se si sceglie di inserire nel quartiere persone con problemi con la giustizia. E’ una questione di rispetto e di tutela nei confronti dei cittadini".