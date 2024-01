Rapinano collane e telefoni in disco. Denunciati

Una ‘botta’ apparentemente casuale mentre si cammina all’interno della discoteca, l’incontro ravvicinato a quel punto inevitabile e poi la collanina o lo smartphone che spariscono. E’ quanto è successo nei giorni scorsi in un locale da ballo della Valmetauro, dove, grazie alla collaborazione dei buttafuori, i carabinieri sono riusciti a denunciare per rapina due giovani, che avevano sottratto a tre minorenni le rispettive collane e anche un telefono.

A intervenire sono stati i militari della stazione di Terre Roveresche, agli ordini del maresciallo Pellegrino, che dopo le operazioni di indagine hanno individuato come responsabili degli atti criminosi due soggetti: un marocchino 22enne, già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi, e un 19enne italiano, residente in zona. Come evidenziato, per risalire agli autori è stata determinante la collaborazione degli addetti alla sicurezza del locale, i quali hanno fornito elementi testimoniali indispensabili ai carabinieri. E i militari, da parte loro, al termine delle veloci indagini condotte, hanno potuto denunciare per rapina due persone: il marocchino di 22 anni, già noto per crimini analoghi, e un italiano di 19 anni del posto che si era messo in ‘società’ col magrebino.

Determinanti, per l’individuazione e la successiva denuncia dei responsabili, sono risultate sia le querele fatte immediatamente dai genitori delle vittime, tutte e tre minorenni, sia la collaborazione dei responsabili alla sicurezza del locale.

