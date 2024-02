‘Rebel House’, torna il grande jazz

Torna il grande jazz a ‘Rebel House’. Nella splendida cornice di Palazzo Mattei Baldini, nel centro storico di Pergola, domani, a partire dalle 18,15, sarà di scena uno dei più importanti chitarristi italiani: Alessio Menconi, con il suo Organ Trio. Un evento da non perdere per tutti gli appassionati del genere e non solo. "Siamo felici – spiegano Mattia e Serena di Rebel House - di aver mantenuto all’interno della programmazione anche gli appuntamenti dedicati al jazz, la cui ricerca e curatela è affidata a Piero Priori, appassionato e musicista jazz lui stesso".