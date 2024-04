Recanati sfida l’impossibile . A Cesena il match terribile

Quando si va ad affrontare una squadra che ha 52 punti in più in classifica e tra l’altro sul suo campo, un autentico fortino, è in "striscia" da 8 partite consecutive, tutte vinte, c’è ben poco da girarsi attorno. A Cesena la partita perfetta potrebbe anche non bastare e forse la prima raccomandazione che Filippi avrà rivolto alla sua truppa salendo sul pulmann sarà proprio quella di dimenticare il fatto che il "Cavalluccio" ha già stravinto il campionato lasciando gli avversari a distanze siderali.

L’unica cosa certa del match di stasera è che non ci sono da aspettarsi né regali né atteggiamenti remissivi dei bianconeri, se non altro per il grande pubblico che sicuramente sarà al Manuzzi. Spazio, da parte dei padroni di casa, a qualche rincalzo? Non è da escludere, anzi è molto probabile ma la rosa è profondissima e di grande qualità per cui, anche questo, non farà la differenza. L’attenzione e la concentrazione d’altronde debbono essere massimali in ogni circostanza, figurarsi stasera dove non sarà consentito il minimo errore.

Tra i convocati c’è anche Gabriel Meli ma l’utilizzo dell’estremo difensore che in settimana ha accusato guai fisici, verrà deciso soltanto in extremis. In preallarme Nicola Mascolo che sinora, in campionato è stato impiegato a Lucca mentre ha difeso la porta giallorossa in Coppa Italia contro la Vis Pesaro. Il 21enne bolognese invece si era visto più volte nella pre-season nella quale non era dispiaciuto anche se le sue esperienze sinora si erano concentrate tra i Dilettanti con Acireale, Gravina e Delta Porto Tolle. In ogni caso, con la prima squadra, c’è anche il 2007 Gianmaria Verdini, addirittura proveniente dagli Allievi Nazionali. Dovrebbe ritrovare una maglia da titolare Longobardi per cui l’unico assente, alla resa dei conti, è solo Peretti. L’undici titolare che proporrà Mister Toscano invece è un rebus, vista l’amplissima scelta di giocatori che ha a disposizione e probabilmente il primatista di campionati vinti in Serie "C" vorrà concedere una vetrina prestigiosa a chi ha avuto sinora meno spazio. "Ci sono rimaste tre partite, ha detto, e le vogliamo vincere tutte (in ballo c’è anche il record assoluto di punti realizzato dal Catanzaro l’anno scorso ndr). Le squadre forti come siamo noi debbono dimostrarlo sino all’ultimo minuto e nessuno di noi ha staccato la spina." Questo tanto per evitare ogni possibile fraintendimento.