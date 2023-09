Restituita la Madonnina rubata Ma con un biglietto “inquietante“

Ha i contorni dell’enigma la storia della statuetta della Madonna portata via e poi restituita alla chiesa di Maria Ausiliatrice, zona Bar Napoli. La piccola immagine, poggiata sopra un piedistallo di mattoni davanti all’ingresso alla casa parrocchiale che dà su via Barocci, era stata rubata lo scorso 19 agosto. La data potrebbe non avere alcun significato, ma il 19 agosto del 1917 ci fu la quarta apparizione della Madonna di Fatima.

Una banale coincidenza? La notizia della scomparsa ovviamente è arrivata alla stampa e forse è stato questo a convincere il responsabile (o i responsabili) a tornare sui propri passi e restituire la statuetta. Probabilmente lo hanno fatto martedì notte. L’hanno lasciata davanti all’ingresso della sacrestia ed è stata trovata dalla signora che la mattina apre la chiesa. Ma non l’hanno semplicemente riportata, hanno accompagnato la restituzione con due biglietti dal contenuto un tantino inquietante, anche perché non proprio chiarissimo.

In uno si cita un passo di Luca: "Sono venuto a portare il fuoco sulla terra…". Nell’altro, sempre da Luca e che mostra delle cancellature, c’è anche un avvertimento: "Se la rimettete potrebbero riprenderla". Quel "potrebbero" è un modo ingenuo per allontanare la responsabilità o invece un’allusione concreta ad altri che potrebbero compiere un gesto simile? Fatto sta che la statuetta non è stata ancora rimessa al suo posto, anche perché nel trambusto del furto ha subìto un leggero danneggiamento.

Si diceva che la storia è un po’ enigmatica: la data del furto, il fatto che nessuno abbia visto niente (e va sottolineato che la zona è videosorvegliata), la restituzione passata ugualmente inosservata, i passi del Vangelo scelti per i due biglietti. La parrocchia di Maria Ausiliatrice non ha fatto denuncia dell’accaduto, quindi non c’è alcuna indagine ufficiale in corso. Prima di essere ricollocata sul suo basamento la statuetta sarà restaurata: ha riportato una leggera scalfittura a un dito.

a. b.