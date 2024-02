Riaperti i termini per l’ammissione al nido d’infanzia “A. Cinti Luciani“ Il Comune di Urbania riapre i termini per le domande di ammissione al nido d'infanzia "A. Cinti Luciani" per l'anno educativo 2023-2024. Le domande riguardano la lista di attesa per entrambe le sezioni del nido. I documenti richiesti devono essere presentati insieme alla domanda.