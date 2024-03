Riapre la parte alta dell’Albornoz con mostre e appuntamenti

Le feste pasquali portano alcune novità nella città ducale, a livello di attrazioni turistiche. La più attesa dagli appassionati di rocche e punti panoramici, come ogni primavera, è la riapertura della parte alta della Fortezza Albornoz, che da questa domenica torna visitabile. Urbino Servizi, che gestisce da due anni la rocca, informa infatti che l’antica fortezza, con sala espositiva interna e soprattutto col camminamento panoramico esterno, riaprirà i battenti domani pomeriggio, dalle 15 alle 18. Il weekend successivo, in occasione della Pasqua, sarà invece aperta tre giorni: sabato, domenica e lunedì di pasquetta, con orario 10-13 e 15-18. Dopo il periodo Pasquale sarà fruibile ogni venerdì, sabato e domenica col medesimo orario, fino a fine settembre (salvo giorni di intensa pioggia). La porta d’accesso della rocca è nel parco della Resistenza, a cui si può accedere a sua volta da viale Buozzi o da via dei Maceri. Il biglietto di ingresso singolo è di 1,50 euro dai dieci anni in su (ridotto a 1 euro per gruppi di almeno 5 persone e per scolaresche) ed è acquistabile in loco. Contemporaneamente, è in arrivo una proroga per la mostra ‘Al vivo nero’, la più corposa esposizione di acqueforti di Luigi Bartolini mai allestita, aperta da dicembre scorso alle sale del Castellare: proprio ieri il Comune ha raggiunto un accordo con curatori e prestatori e la mostra sarà prorogata fino al 1° maggio; la rassegna dedicata all’artista marchigiano autore di ‘Ladri di Biciclette’ è aperta tutti i giorni a ingresso libero con orario 10-13 e 15,30-18,30. Dopo questa proroga, il Castellare ospiterà per tutta l’estate un’esposizione dedicata a Paolo Volponi. Infine è in arrivo una nuovissima mostra permanente: negli ambienti del Collegio Raffaello sarà allestito un nucleo di riproduzioni delle opere di Raffaello Sanzio. Una iniziativa analoga era stata portata temporaneamente, con grande successo, alcuni anni fa. Ora l’amministrazione assieme al Legato Albani hanno preso l’iniziativa e ne hanno commissionata una nuova versione fissa che verrà inaugurata giovedì 28 marzo.

Giovanni Volponi