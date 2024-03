Ricci, la cena ’europea’. Pane e politica a 20 euro. Obiettivo? "Mille invitati"

E’ partita la spedizione di Matteo Ricci. Che ricorda quella di Garibaldi, perché l’obiettivo è partire in mille. Della camicia rossa non ha bisogno visto che un figlio del Pci e poi del Pd. Parte il sindaco per le Europee perché ha organizzato una grande cena a Campanara, nel nuovo capannone, quello ricostruito dopo l’incendio. Inviti mandati. Obiettivo mille persone. Si legge: "Matteo Ricci per le Marche in Europa". Cena popolare ‘Pane e politica’ che è il titolo del suo libro. Il tutto è in programma per il 12 aprile alle 20, a Campanara appunto.

Ricci, cena con mille persone non male, da convention americana?

"No è una cena popolare dove ognuno paga 20 euro per partecipare. C’è ancora tempo, ma devo dire che i riscontri sono buoni. Diciamo che il nostro obiettivo è quello di portare mille persone".

Sì, ma chi fa da mangiare per mille persone?

"Ah, questo non lo so perché a questo cose stanno pensando i miei collaboratori".

Una cena con pane e companatico di politica a 20 euro non proprio proletaria?

"E’ una cena popolare, ripeto, che non è organizzata solamente su Pesaro perché gli inviti sono stati estesi a tutta la regione".

Quindi sicuri... si parte per le Europee?

"Ma, io ho dato la mia disponibilità al partito poi vediamo le liste".

Che saranno stilate con nomi e cognomi quando?

"Proprio in quei giorni in cui organizzo questa grande cena".

Leggenda metropolitana dice che lei non sta molto simpatico alla Schlein?

Ricci ride e poi risponde: "A me questa cosa non risulta".

Una cena modello Villa Fastiggi

quella che si sta organizzando?

Probabile, perché il modello sembra proprio quello di Baldantoni, il grande guru ed anche il grande esperto di mangiate nazional-popolari, dell’isola rossa alle porte della città.

I collaboratori di Matteo Ricci sono fiduciosi: "Ma devo dire che l’obiettivo di portare mille persone non è così difficile perché io da solo ho già organizzato un 30-40 tavoli da dieci persone – dice uno dei colonnelli comunali – per cui portare mille persone non è una impresa. Si potrebbe anche salire come numero". Sicuramente, al di là di quante saranno le adesioni a questa cena ‘Pane e politica’ per le prossime elezioni Europee, il problema dei parcheggi non esiste, ed il capannone-teatro è di circa 1700 metri quadrati che in questo momento è vuoto. Si stima che possa contenere anche mille, mille e 300 persone senza problemi.

Riflessione che fanno in molti è questa: due candidati che corrono per una poltrona a Bruxelles espressi da Pesaro? Perché sta scaldando i motori Matteo Ricci, ma nei giorni scorsi ha detto ‘ci sono anch’io’ anche Alessia Morani. Il target sono almeno 60-70mila preferenze, 30mila da raccogliere nelle Marche ed il restante tra Umbria, Toscana e Lazio. Comunque andrà la ‘spedizione dei mille’ s’è messa in moto.

m.g.